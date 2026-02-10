Скидки
Джордж Расселл рассказал, как появился популярный мем с его участием

Джордж Расселл рассказал, как появился популярный мем с его участием
Пилоты команды «Мерседес» Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли приняли участие в необычном интервью, вопросы в котором им задавали семилетние Оскар и Луна. Один из вопросов касался того, как появилось вирусное видео с участием Расселла с расставленными по сторонам руками.

«Мы были на съёмках, время было позднее — половина 12-го ночи, и я очень устал. И там были две стены, повёрнутые ко мне под небольшим углом. Я опёрся на них, расставив руки, потому что устал и хотел немного перевести дух. Съёмка ещё шла, всем очень понравилось, и так этот кадр и появился», — рассказал Расселл в видео, опубликованном в социальных сетях команды.

