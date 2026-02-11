Скидки
Последствия аварии Антонелли на подаренной машине в Сан-Марино

Последствия аварии Антонелли на подаренной машине в Сан-Марино
В социальных сетях появилось видео последствий аварии итальянского пилота Формулы-1 Андреа Кими Антонелли в Сан-Марино, о которой стало известно 10 февраля.

Напомним, автомобиль «Мерседес» AMG GT 63 PRO, которым управлял Антонелли, потерял управление на трассе, которая вела в город Сан-Марино, после чего врезался в дорожный столб, находившийся на правой стороне дороги. Затем машину отбросило в центр, она дважды ударилась об ограждение, после чего вновь сменила направление и врезалась в стену.

Отметим, машина была подарена Антонелли компанией «Мерседес», о чём было объявлено всего за пять дней до инцидента.

