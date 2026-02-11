Скидки
Предсезонные тесты Формулы-1, первый день: состав участников 11 февраля, онлайн-трансляция

Предсезонные тесты Формулы-1, первый день: состав участников 11 февраля, онлайн-трансляция
11 февраля в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартуют предсезонные тесты Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.

Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Состав участников первого тестового дня:

КомандаУтроВечер
«Макларен»Оскар ПиастриОскар Пиастри
«Мерседес»Джордж РасселлАндреа Кими Антонелли
«Ред Булл»Макс ФерстаппенМакс Ферстаппен
«Феррари»Льюис ХэмилтонШарль Леклер
«Уильямс»Карлос СайнсАлекс Албон
«Рейсинг Буллз»??????
«Астон Мартин»Лэнс СтроллЛэнс Стролл
«Хаас»Эстебан ОконЭстебан Окон
«Ауди»Габриэл БортолетоНико Хюлькенберг
«Альпин»Франко КолапинтоПьер Гасли
«Кадиллак»Валттери БоттасСерхио Перес
Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 11 февраля
11 февраля 2026, среда. 10:00 МСК
Не началось
