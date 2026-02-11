Предсезонные тесты Формулы-1, первый день: состав участников 11 февраля, онлайн-трансляция
11 февраля в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартуют предсезонные тесты Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.
Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.
Состав участников первого тестового дня:
|Команда
|Утро
|Вечер
|«Макларен»
|Оскар Пиастри
|Оскар Пиастри
|«Мерседес»
|Джордж Расселл
|Андреа Кими Антонелли
|«Ред Булл»
|Макс Ферстаппен
|Макс Ферстаппен
|«Феррари»
|Льюис Хэмилтон
|Шарль Леклер
|«Уильямс»
|Карлос Сайнс
|Алекс Албон
|«Рейсинг Буллз»
|???
|???
|«Астон Мартин»
|Лэнс Стролл
|Лэнс Стролл
|«Хаас»
|Эстебан Окон
|Эстебан Окон
|«Ауди»
|Габриэл Бортолето
|Нико Хюлькенберг
|«Альпин»
|Франко Колапинто
|Пьер Гасли
|«Кадиллак»
|Валттери Боттас
|Серхио Перес
