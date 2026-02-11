Предсезонные тесты Формулы-1, первый день: состав участников 11 февраля, онлайн-трансляция

11 февраля в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартуют предсезонные тесты Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.

Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Состав участников первого тестового дня: