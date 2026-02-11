Стролл: когда Расселл будет выигрывать с преимуществом в 30 секунд, жаловаться не будет

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал особенности нового технического регламента Формулы-1 и пошутил о возможном преимуществе «Мерседеса».

«Я уверен, что Джордж [Расселл], когда он, возможно, будет выигрывать гонку в Австралии с преимуществом в 30 секунд на своём «Мерседесе», не будет жаловаться из-за пониженных передач на прямых, из-за поднятия ноги и скольжения. Возможно, к тому моменту он изменит своё мнение. Обычно с новыми регламентами всегда большой разброс в пелотоне. У меня нет хрустального шара, но так и есть.

Для меня — я давно это говорю — было бы здорово перейти на атмосферные двигатели на синтетическом топливе. Но не я создаю правила, я просто управляю болидом.

К сожалению, я думаю, автоспорт пошёл в сторону использования электрических батарей. За последние 10 лет даже гонка свелась к управлению топливом и резиной, а не к полной атаке. Даже в квалификации на этих шинах не всегда можно ехать на пределе.

Я бы хотел оказаться в эпохе Формулы-1, где были гонки с дозаправкой, лёгкими болидами, хорошими шинами, где ты всегда выжимаешь всё. Но, к сожалению, сегодня мы не там. Но тот, кто будет на поуле в Австралии, я уверен, не будет против», — приводит слова Стролла издание Motorsport.