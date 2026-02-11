У Кими Антонелли изъяли водительское удостоверение после серьёзного ДТП — источник

Стали известны новые подробности дорожного происшествия с участием 19-летнего пилота «Мерседеса» Кими Антонелли в Сан-Марино. По данным источника cuadrodecruijff в социальной сети Х, который первым показал видео с места аварии, гонщик превысил скорость почти в три раза.

Согласно информации, Антонелли двигался на своём лимитированном Mercedes-AMG GT 63 PRO со скоростью около 180 км/ч на участке, где разрешено не более 70 км/ч. Автомобиль потерял управление, после чего последовала серия ударов: сначала о дорожный столб на правой стороне, затем — дважды об ограждение, и в завершение — о стену.

По итогам инцидента у пилота были изъяты водительские права.