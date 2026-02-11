Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

У Кими Антонелли изъяли водительское удостоверение после серьёзного ДТП — источник

У Кими Антонелли изъяли водительское удостоверение после серьёзного ДТП — источник
Комментарии

Стали известны новые подробности дорожного происшествия с участием 19-летнего пилота «Мерседеса» Кими Антонелли в Сан-Марино. По данным источника cuadrodecruijff в социальной сети Х, который первым показал видео с места аварии, гонщик превысил скорость почти в три раза.

Согласно информации, Антонелли двигался на своём лимитированном Mercedes-AMG GT 63 PRO со скоростью около 180 км/ч на участке, где разрешено не более 70 км/ч. Автомобиль потерял управление, после чего последовала серия ударов: сначала о дорожный столб на правой стороне, затем — дважды об ограждение, и в завершение — о стену.

По итогам инцидента у пилота были изъяты водительские права.

Сейчас читают:
Антонелли попал в серьёзную аварию, разбив подаренный «Мерседес»
Истории
Антонелли попал в серьёзную аварию, разбив подаренный «Мерседес»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android