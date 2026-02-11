Скидки
«Ауди» представила радикально изменённые боковые понтоны на тестах в Бахрейне

Немецкая команда Формулы-1 «Ауди» (бывший «Кик-Заубер») стала автором самой громкой технической новинки в первый день зимних тестов в Бахрейне. Инженеры «Ауди» подготовили кардинально новую версию боковых понтонов болида с вертикальными воздухозаборниками и рядом вырезов в разных местах кузова. Ранее на шейкдауне в Барселоне использовалась совсем другая, базовая версия понтонов.

Новые боковые понтоны «Ауди»

Новые боковые понтоны «Ауди»

Фото: Joe Portlock/Getty Images

Утром за рулём болида работает бразильский пилот Габриэл Бортолето. После обеда его сменит немецкий гонщик Нико Хюлькенберг.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне, прочитать которую можно здесь:
Тесты Формлы-1 в Бахрейне, онлайн первого дня.

