В боксы Шарля Леклера в «Феррари» перешёл инженер из «Кик-Заубера»

Итальянский инженер Андреа Бенизи переходит из команды «Кик-Заубер» (ныне «Ауди») в «Феррари», где войдёт в рабочую группу пилота команды Шарля Леклера. Об этом сообщает итальянское издание AutoRacer.

Бенизи заменит Калума Макдональда, который работал в Маранелло с 2016 года, занимая должность старшего инженера по работе с пилотами. Макдональд принял решение последовать за Карлосом Сайнсом в «Уильмс», чтобы продолжить сотрудничество с испанским гонщиком.

Андреа Бенизи окончил Болонский университет и уже пересекался с Шарлем Леклером в 2017 году, когда работал в команде «Према» во время чемпионского для монегаска сезона в Формуле-2. С 2019 года итальянец работал в «Кик-Заубере», где занимал позицию инженера по производительности у Антонио Джовинацци и Валттери Боттаса, а последние два сезона был гоночным инженером Гуаньюя Чжоу.

Это уже второе пополнение в техническом штабе «Феррари» на этой неделе. Ранее в команду из «Рейсинг Буллз» перешёл Гийом Дезотё, занявший пост руководителя операционной деятельности.