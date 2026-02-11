Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Деймон Хилл прогнозирует разрыв в 1,8 секунды в квалификации на Гран-при Австралии

Деймон Хилл прогнозирует разрыв в 1,8 секунды в квалификации на Гран-при Австралии
Комментарии

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что разрыв между первым и последним местом в первом сегменте квалификации Гран-при Австралии может достичь 1,8 секунды. По мнению эксперта, столь значительная разница станет следствием перехода на новый технический регламент.

«Я скажу, что будет 1,8 [секунды]. Так что мы вернёмся к этому. Австралия. Первый сегмент квалификации. Какая разница между первым и последним [местом]? Пилотам нужно многому научиться… так что речь пойдёт о том, чтобы играть с настройками.

Новый регламент будет действительно интересным. Думаю, мы все тоже будем ломать голову. Кто-то разберётся в этом раньше других: в том, какие здесь хитрости, какие опции с этими активными крыльями, активной прижимной силой», — заявил Хилл в подкасте The Race’s Stay On Track with Damon Hill and Johnny Herbert.

Его коллега Джонни Херберт назвал чуть более скромную цифру — 1,3 секунды, но признал, что разрыв будет «довольно большим».

Сейчас читают:
Первый день тестов Формулы-1 — смотрим на новые машины и слушаем моторы! LIVE
Live
Первый день тестов Формулы-1 — смотрим на новые машины и слушаем моторы! LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android