Ваулз: Ф-1 должна оставаться меритократией, а не серией с балансом производительности

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз выступил с критикой попыток изменить регламент проверки степени сжатия двигателей, назвав это угрозой для фундаментального принципа Формулы-1. На фоне протеста со стороны «Феррари», «Ауди», «Хонды» и «Ред Булл» в содружестве с «Фордом» против технического решения «Мерседеса» Ваулз призвал сохранить приверженность инженерной свободе.

«Мы как спорт должны следить за тем, чтобы это не превратилось в серию с балансом производительности. Это меритократия, где лучший инженерный результат получает награду, а не наказание. Я уверен, другие команды злы, что не смогли добиться того, чего добился «Мерседес», но нам нужно быть осторожными. Моя надежда в том, что возобладает здравый смысл и мы как спорт признаем: мы здесь, чтобы быть меритократией, где побеждает лучшее инженерное решение», — приводит слова Ваулза издание The Race.

Он также предупредил о возможных последствиях, если правила изменят задним числом.

«Во-первых, им придётся предложить регламент, и удачи с тестированием силовых установок в тех условиях, в которых они пытаются их проверять. Во-вторых, что вы будете делать, если правила фактически изменят и мы окажемся им не соответствующими? Это означало бы, что восемь машин не выйдут на стартовую решётку», — добавил он.

Ожидается, что вопрос об изменении процедуры замера степени сжатия будет вынесен на обсуждение Комиссии Формулы-1, которая соберётся на следующей неделе в Бахрейне. Ранее ФИА заявила, что намерена урегулировать ситуацию до старта сезона, чтобы избежать протестов уже по ходу чемпионата.