«Я, очевидно, предвзят». Ньюи — о спорах вокруг мотора «Мерседеса»

Руководитель команды «Астон Мартин» Эдриан Ньюи признал, что не может быть объективен в споре вокруг силовой установки «Мерседеса».

«Я, очевидно, предвзят. Все производители, за исключением одного, выступают за изменение [процедуры]. К чему это приведёт, узнаем в Мельбурне», — приводит слова Ньюи издание RacingNews365.

Немецкий производитель оказался в центре внимания после того, как выяснилось, что его двигатель способен работать со степенью сжатия 18:1 при рабочей температуре, хотя регламент ограничивает этот показатель 16:1. Проблема заключается в том, что замеры ФИА проводит только на остывшей и неподвижной машине.