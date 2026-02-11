Скидки
«Снимаю шляпу». Браун — о моторе «Ред Булл» при поддержке «Форда»

Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высоко оценил старт «Ред Булл» в новом сезоне. По его словам, команда из Милтон-Кинса впечатлила как скоростью, так и надёжностью.

«Я бы сказал, что двигатель «Ред Булл» при поддержке «Форда» выглядит очень, очень сильным — так что снимаю шляпу перед ними. Он не только быстрый, но и очень надёжный. И я бы отметил, что надёжность в целом выглядит очень хорошо для новых, незрелых регламентов, которые будут развиваться со временем. Количество кругов, которое все проехали, впечатляет. Это то, что бросилось в глаза — двигатель «Форда» и общая надёжность в условиях очень сложных новых правил», — приводит слова Брауна издание RacingNews365.

В ходе закрытых тестов в Барселоне «Ред Булл» впервые опробовал новый силовой агрегат DM01, разработанный совместно с «Фордом». Несмотря на то что возникли некоторые проблемы, это был в целом успешный тест для нового производителя двигателей, который проехал 622 круга как с «Ред Булл», так и с сестринской командой «Рейсинг Буллз».

