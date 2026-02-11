Ферстаппен — быстрейший утром в первый день тестов Ф-1, Пиастри — 2-й, Хэмилтон — 4-й

В Бахрейне завершилась утренняя сессия первого дня предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которой быстрейшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Нидерландец проехал свой лучший круг за 1:35.433.

Вторым стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри с отставанием +0,169 секунды. Третье время показал Джордж Расселл на «Мерседесе» (+0,675).

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Первый день (утренняя сессия):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:35.433 (65 кругов).

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.169 (54).

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.675 (56).

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.000 (52).

5. Эстебан Окон («Хаас») +1.736 (64).

6. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.512 (75).

7. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.788 (77).

8. Габриэл Бортолето («Ауди») +3.438 (49).

9. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.717 (49).

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.450 (33).

11. Франко Колапинто («Альпин») +4.897 (28).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 11 по 13 февраля. Вторая сессия первого дня стартует после дневного перерыва в 15:00.