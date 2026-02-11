Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Кадиллак» потратил до $ 20 млн на рекламный ролик с презентацией ливреи

«Кадиллак» потратил до $ 20 млн на рекламный ролик с презентацией ливреи
Комментарии

Генеральный директор «Кадиллака» Дэн Таурис рассказал, что команда вложила значительные средства в презентацию своей первой ливреи Формулы-1, показав её во время Супербоула.

Он заявил, что стоимость одной минуты эфирного времени сопоставима с расценками на 30-секундные ролики, которые оцениваются примерно в $ 10 млн. Таким образом, общие затраты на рекламную кампанию могли достичь до $ 20 млн.

В своём ролике «Кадиллак» использовал фрагмент речи президента Джона Кеннеди 1962 года «Мы выбираем полёт на Луну». Под сопровождение исторического выступления команда показала кадры подготовки к дебюту в чемпионате с посылом: «Миссия начинается».

Таурис также отметил, что General Motors осознанно идёт на убытки на начальном этапе.

«Вероятно, пройдёт пара лет, прежде чем команда выйдет на операционную безубыточность или хотя бы в ноль по кассовому балансу», — приводит слова директора издание Motorsport.

При этом, по его словам, проект развивается даже быстрее запланированных прогнозов.

Сейчас читают:
Первый день тестов Формулы-1 — смотрим на новые машины и слушаем моторы! LIVE
Live
Первый день тестов Формулы-1 — смотрим на новые машины и слушаем моторы! LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android