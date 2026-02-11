Скидки
Хэмилтон — о первом дне тестов: из-за ветра я не чувствовал себя отлично за рулём

Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги первого дня предсезонных тестов в Бахрейне. Британец принимал участие в утренней сессии.

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 11 февраля
11 февраля 2026, среда. 10:00 МСК
Идёт

«Пока ещё слишком рано что-либо говорить. В целом на новых машинах гораздо меньше прижимной силы. Мы приехали сюда из Барселоны, но здесь гораздо жарче и ветренее, поэтому найти правильный баланс намного сложнее. Сегодня ветер был очень сильным, по сравнению с Барселоной здесь мы скользим гораздо больше.

Мы всё ещё работаем с базовыми настройками: тестируем шины, аэродинамический пакет, высоту дорожного просвета и механический баланс. Из-за ветра сегодня я не чувствовал себя отлично за рулём, но в целом управлять этими машинами веселее», — приводит слова Хэмилтона журналист турецкого издания Motorsport Кемаль Сенгул.

Напомним, по итогам утренней сессии первого дня тестов Хэмилтон показал четвёртое время, уступив лидеру Максу Ферстаппену («Ред Булл») одну секунду.

