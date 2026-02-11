Тото Вольф: «Ред Булл» — самая быстрая машина с самым совершенным двигателем

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал команду «Ред Булл» главным фаворитом сезона после первого дня тестов в Бахрейне.

Австриец признал, что неделю назад, после закрытых заездов в Барселоне, он был более оптимистичен, однако первые часы работы на трассе «Сахир» изменили его оценку расстановки сил.

«В Барселоне это был, по сути, шейкдаун. Ни больше ни меньше. Да, всё было очень хорошо, но там мы не видели, чтобы Макс [Ферстаппен] показывал быстрые круги. Сегодня мы увидели его совершенно другим.

Прямо сейчас «Ред Булл» — самая быстрая машина с самым совершенным двигателем. Машина «Макларена» тоже быстрая, поэтому сезон стартует именно сегодня, а не в Барселоне», — заявил Вольф в интервью итальянскому изданию Sky Sport.

Напомним, по итогам утренней сессии первого дня тестов в Бахрейне Макс Ферстаппен показал лучшее время, опередив Оскара Пиастри на 0,169 секунды и Джорджа Расселла — на 0,675 секунды.