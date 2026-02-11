Хэмилтон — о смене инженера: терпение Адами было колоссальным

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о необходимости адаптироваться к новому гоночному инженеру после ухода Риккардо Адами. Напомним, в январе пресс-служба «Скудерии» объявила, что Адами больше не будет исполнять роль гоночного инженера семикратного чемпиона мира.

«Работать с Риккардо Адами действительно было здорово. Прошлый год был очень трудным для всех нас, и его терпение, рабочая дисциплина были колоссальными. Для гоночного пилота связь с инженером критически важна. Конечно, пережить такую перемену в начале сезона, привыкать к новому человеку, новому тону голоса, новому стилю работы — это вызов.

В идеале ты продолжаешь работать с костяком команды, который знает тебя годами и с которым вы вместе прошли через трудные времена. Однако в коллективе могут происходить подобные ротации. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы построить эту связь с моими новыми коллегами, стараемся выжать максимум из того, что у нас есть», — приводит слова Хэмилтона журналист турецкого издания Motorsport Кемаль Сенгул в социальной сети Х.

По слухам, вместо Адами с Хэмилтоном будет работать Седрик Мишель-Грожан, который в конце прошлого года ушёл из «Макларена». Однако Мишель-Грожан в данный момент находится в обязательном отпуске и присоединиться к «Феррари» сможет лишь в середине сезона.