Вольф — о моторе «Мерседеса»: мы получили заверения, что всё соответствует правилам



Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал спор вокруг силовой установки своего коллектива. По мнению конкурентов, команда использует лазейку, которая позволяет динамически увеличивать степень сжатия во время работы двигателя.

«Мы получили все заверения, всё, что мы сделали, соответствует правилам. Речь даже не идёт о каком-то гигантском приросте производительности. Выгода для нас — всего несколько лошадиных сил. Но полагаю, все наши соперники немного обижены и в течение долгого времени вели лоббирование в ФИА.

Эта лоббистская деятельность сильно усилилась за последние несколько месяцев. Закрытые встречи, тайные письма в федерацию… Хотя в этом спорте не существует никаких тайн. Именно это и привело ситуацию к текущей точке.

Существует управленческая процедура. Если руководство проголосует за изменение технического регламента, нам придётся это принять. Как есть, так есть. В таком случае это навредит всем командам с моторами «Мерседеса». Мы всегда уважали спортивное руководство. Если оно примет решение в нашу пользу или против нас, в любом случае мы обязаны ему подчиняться», — приводит слова Вольфа журналист турецкого издания Motorsport Кемаль Сенгул в социальной сети Х.