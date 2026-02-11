Скидки
У «Астон Мартин» серьёзные проблемы с машиной в первый день тестов

У «Астон Мартин» серьёзные проблемы с машиной в первый день тестов
Команда Формулы-1 «Астон Мартин» столкнулась с серьёзными проблемами в первый день зимних тестов в Бахрейне. За утро канадский пилот Лэнс Стролл сумел преодолеть 33 круга, а после обеда Стролл проехал лишь три круга, после чего ему пришлось вновь надолго остаться в боксах.

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 11 февраля
11 февраля 2026, среда. 10:00 МСК
Идёт

На устранение технических проблем потребуется порядка двух часов, сообщают журналисты SoyMotor. Сам Стролл в данный момент находится в хоспиталити команды с операционным директором «Астон Мартин» Майком Краком — то есть даже не в боксах команды.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня зимних тестов Формулы-1 в Бахрейне.

