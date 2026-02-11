Вольф — о «Ред Булл»: они способны выдавать на прямых намного больше энергии, чем кто-либо

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда фиксирует серьёзное отставание от «Ред Булл» в эффективности использования энергии. По данным GPS, соперник выигрывает до секунды на круге только на прямых участках.

«Они способны выдавать на прямых намного больше энергии, чем кто-либо ещё. Речь идёт о секунде на круге, причём на последовательных кругах.

На одном круге мы видели такое и прежде, но теперь — на 10 кругах подряд! Примерно один и тот же уровень использования энергии на прямых. Конечно, сегодня только первый день тестов, но они установили для всех планку», — приводит слова Вольфа издание The Race.

Напомним, по итогам утренней сессии первого дня тестов Ферстаппен («Ред Булл») показал лучшее время, опередив Оскара Пиастри («Макларен») на 0,169 секунды и Джорджа Расселла («Мерседес») — на 0,675 секунды.