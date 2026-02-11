«Рейсинг Буллз» досрочно завершила первый тестовый день Формулы-1 в Бахрейне

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» столкнулась с техническими проблемами и досрочно завершила первый официальный тестовый день сезона-2026 в Бахрейне. Об этом сообщает издание SoyMotor.

Команда продолжит работать над автомобилем, чтобы вернуться на трассу во второй тестовый день, завтра, 12 февраля.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Первый день (утренняя сессия):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:35.433 (65 кругов).

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.169 (54).

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.675 (56).

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.000 (52).

5. Эстебан Окон («Хаас») +1.736 (64).

6. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.512 (75).

7. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.788 (77).

8. Габриэл Бортолето («Ауди») +3.438 (49).

9. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.717 (49).

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.450 (33).

11. Франко Колапинто («Альпин») +4.897 (28).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 11 по 13 февраля.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня зимних тестов Формулы-1 в Бахрейне.