«Медленнее, чем в GP2». Хэмилтон — о новых болидах Формулы-1

«Медленнее, чем в GP2». Хэмилтон — о новых болидах Формулы-1
Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о новых болидах Формулы-1.

«Думаю, сейчас мы медленнее, чем в GP2, верно? Такое ощущение. В целом, конечно, это более приятный в управлении автомобиль.

В Барселоне на квалификационном круге вы проезжаете 600 метров по инерции и катитесь накатом. Гонки — это не об этом.

Управление энергопотреблением? Это так сложно. Просто невероятно сложно. Я сидел на совещании на днях, нам всё это подробно объясняли, такое ощущение, что для полного понимания всего этого нужна учёная степень. Что касается управления, я бы сказал, всё довольно просто. Возможно, в гоночном режиме всё будет по-другому, посмотрим», — приводит слова Хэмилтона The Race.

