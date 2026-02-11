«Вряд ли пойдёт мне на пользу». Хэмилтон — об отсутствии постоянного гоночного инженера

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о ситуации вокруг отсутствия у него постоянного гоночного инженера.

«Понятно, что решение закончить сотрудничество с Рикардо Адами было сложным. Я невероятно благодарен ему за его усилия и терпение в прошлом году, который был тяжёлым для всех нас. Сейчас мы переживаем сложный период, однако он не должен получиться продолжительным. Решение проблемы, которое мы используем сейчас, рассчитано всего на несколько гонок.

На ранней стадии сезона меня ждёт ещё одна замена гоночного инженера, нужно будет постараться сработаться с новым человеком. И надо признать, что вся эта ситуация вряд ли пойдёт мне на пользу. Но что есть, то есть. Я постараюсь сделать максимум. Как команда постараемся сделать всё, чтобы переход прошёл максимально спокойно», – приводит слова Хэмилтона PlanetF1.

По слухам, вместо Адами с Хэмилтоном будет работать Седрик Мишель-Грожан, который в конце прошлого года ушёл из «Макларена». Однако Мишель-Грожан в данный момент находится в обязательном отпуске и присоединиться к «Феррари» сможет лишь в середине сезона.