Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Баттон назвал фаворита сезона-2026 Формулы-1

Баттон назвал фаворита сезона-2026 Формулы-1
Комментарии

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон, присоединившийся к «Астон Мартин» в качестве амбассадора, высказался о предстоящем сезоне чемпионата мира.

«Думаю, фаворитом сезона можно считать Расселла, хотя я бы не сбрасывал со счетов «Макларен». У них тоже двигатель «Мерседеса». Да, они не настолько вовлечены во все тонкости и особенности мотора, как инженеры «Мерседеса», но у них всё равно хорошие перспективы.

Так что может получиться так, что за титул чемпиона мира будут бороться два британца — Расселл и Норрис», — приводит слова Дженсона Баттона Sky Sports.

Напомним, сегодня, 11 февраля, в Бахрейне стартовали тесты Формулы-1.

Материалы по теме
Первый день тестов Формулы-1 — смотрим на новые машины и слушаем моторы! LIVE
Live
Первый день тестов Формулы-1 — смотрим на новые машины и слушаем моторы! LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android