Баттон назвал фаворита сезона-2026 Формулы-1

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон, присоединившийся к «Астон Мартин» в качестве амбассадора, высказался о предстоящем сезоне чемпионата мира.

«Думаю, фаворитом сезона можно считать Расселла, хотя я бы не сбрасывал со счетов «Макларен». У них тоже двигатель «Мерседеса». Да, они не настолько вовлечены во все тонкости и особенности мотора, как инженеры «Мерседеса», но у них всё равно хорошие перспективы.

Так что может получиться так, что за титул чемпиона мира будут бороться два британца — Расселл и Норрис», — приводит слова Дженсона Баттона Sky Sports.

Напомним, сегодня, 11 февраля, в Бахрейне стартовали тесты Формулы-1.