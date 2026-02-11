Марко — о новом регламенте: программисты стали важнее гонщиков

Бывший советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о предстоящем сезоне Формулы-1.

«Пока у меня нет желания приезжать на этапы, но я буду ежедневно следить за новостями. И, конечно, буду смотреть трансляции из Австрии. Мы не знаем, чего ждать. Компьютерные игры за рулём могут не лучшим образом сказаться на имидже спорта, но давайте сохранять позитивный настрой. Сейчас специалисты по программному обеспечению стали важнее пилотов. Им нужно будет писать новую программу почти для каждой гонки. А гонщику придётся её заново осваивать.

Кто сможет учиться быстрее других? Сложно сказать. Но есть умные пилоты, например, Арвид Линдблад из «Рейсинг Буллз». Есть ощущение, что и у «Мерседеса». Но смогут ли они превратить это в успех? Ведь на этот раз топливо тоже играет решающую роль. В «Ред Булл» тоже пока хорошо справляются с мотором. Им это нужно, если они хотят, чтобы Ферстаппен был доволен», — приводит слова Марко Blick.