Норрис стал лучшим в первый день тестов Формулы-1 в Бахрейне, Ферстаппен — второй

В Бахрейне завершился первый день предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которой быстрейшее время показал пилот «Макларена», действующий чемпион мира Ландо Норрис. Британец проехал свой лучший круг за 1:34.669.

Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье время показал Шарль Леклер на «Феррари».

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Первый день:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:34.669 (58 кругов).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.129 (136 кругов).

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.521 (80).

4. Эстебан Окон («Хаас») +0.909 (115).

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.933 (54).

6. Джордж Расселл («Мерседес») +1.439 (56).

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.764 (52).

8. Пьер Гасли («Альпин») +2.096 (49).

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.192 (73).

10. Алекс Албон («Уильямс») +2.768 (68).

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2.960 (30).

12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +3.275 (75).

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +3.552 (77).

14. Серхио Перес («Кадиллак») +4.159 (58).

15. Габриэл Бортолето («Ауди») +4.202 (49).

16. Валттери Боттас («Кадиллак») +4.481 (49).

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +5.214 (33).

18. Франко Колапинто («Альпин») +5.661 (28).