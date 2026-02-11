Скидки
«Нравится, когда Ферстаппен пилотирует «Мерседес». Вольф — об участии Макса в NLS

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об участии четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в чемпионате Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS).

«Это очевидный плюс для участников и серии в целом. Когда Макс гоняется, зрителей на YouTube в 100 раз больше. И, конечно, нам нравится, когда он пилотирует «Мерседес», — приводит слова Вольфа Autosport.

Напомним, ранее Ферстаппен заявил о желании выступить в гонке «24 часа Нюрбургринга», для чего ему нужно получить допуск и провести один из квалификационных заездов, даты которых совпадают с календарём Формулы-1.

Из-за этого Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) подтвердила, что изменит расписание ради участия Ферстаппена. Вторая гонка сезона будет перенесена с 28 на 21 марта.

