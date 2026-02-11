В «Астон Мартин» высказались о проблемах с машиной в первый день тестов Формулы-1

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался о проблемах, которые возникли на машине британского коллектива в первый день официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«Сегодня я впервые по-настоящему опробовал AMR26 после всего лишь трёх кругов в Барселоне. Утром мы были очень заняты, работая над планом заездов и различными тестовыми моментами. После обеда возможности были ограничены, так как команда расследовала аномалию в данных силового агрегата.

Предстоит ещё много работы, чтобы довести машину до желаемого состояния, но мы используем эти два тестовых дня, чтобы узнать как можно больше и продолжить работу над болидом», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.