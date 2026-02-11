«Люди плакали, когда машина завелась». Боттас — о «Кадиллаке»

Гонщик «Кадиллака» Валттери Боттас высказался о проекте команды в Формуле-1.

«Первые переговоры состоялись чуть более трёх лет назад, ещё до того, как команда получила официальное подтверждение своего участия в Формуле-1. Но именно с Грэмом Лоудоном начались первые обсуждения, и он постоянно держал меня в курсе прогресса.

Наконец, когда они получили приглашение, мы начали серьезные переговоры, так что в начале сезона-2025 команда «Кадиллак» стала для меня приоритетом. Я подумал: «Вот где я хочу быть». Вот каким я хочу видеть свой следующий проект. В итоге всё оказалось довольно просто, потому что я хотел быть там, очевидно, они тоже хотели меня видеть.

Я был действительно удивлён тем, в какой хорошей форме находится команда, учитывая, как поздно они получили подтверждение того, что могут выступать в Формуле-1. Команда постоянно набирает новых сотрудников. Команда постоянно растёт. Завод растёт. Они строят новые предприятия в США, относятся к этому очень серьезно. Они здесь не для развлечения.

Подготовка машины прошла в бешеном темпе, для всех людей было очень важно, чтобы машина наконец-то заработала. Люди даже плакали, когда машина впервые завелась. Вот насколько это было важно для людей, которые так долго работали не покладая рук», — приводит слова Валттери Боттаса Motorsport.