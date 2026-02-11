Скидки
Первый болид Ферстаппена продали на аукционе, цена превысила $ 1 млн

Комментарии

Болид «Торо Россо», на котором четырёхкратный чемпион мира, нидерландский гонщик Макс Ферстаппен провёл свой дебютный сезон Формулы-1, был продан на аукционе. Об этом сообщает PlanetF1.

Как информирует источник, сумма сделки превысила $ 1 млн.

Проданное шасси использовалось Ферстаппеном на большинстве гонок его дебютного сезона. В 2015 году он провёл за рулём этого болида 13 из 19 гонок.

Предыдущий владелец приобрёл автомобиль напрямую у команды в 2019 году. Машина была выставлена на открытый аукцион.

Лучшим результатом Ферстаппена в дебютном сезоне стали два четвёртых места — на Гран-при Венгрии и Гран-при США.

