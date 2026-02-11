Скидки
Норрис: было любопытно посмотреть на поведение машины в условиях Бахрейна

Пилот «Макларена», чемпион мира Ландо Норрис прокомментировал итоги первого тестового дня в Бахрейне.

«Было здорово сегодня вернуться на трассу за рулём болида. Мы протестировали множество вещей и систем, получив огромное количество данных для изучения, что также помогло лучше понимать нашу машину.

Конечно, условия в Бахрейне отличаются от того, в каких условиях проходили первые обкатки в Барселоне. Здесь очень жарко и сильный ветер. Было любопытно посмотреть на поведение машины в таких условиях. День сложился хорошо, мы многому научились. Так что с нетерпением ждём возможности вернуться на трассу завтра», — приводит слова Норриса Sky Sports.

