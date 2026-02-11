Скидки
Ферстаппен подвёл итоги первого дня тестов в Бахрейне

Ферстаппен подвёл итоги первого дня тестов в Бахрейне
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги первого тестового дня в Бахрейне.

«Сегодня у нас был хороший день. Мы проехали много кругов и протестировали разные программы. Наш двигатель — это совершенно новый проект по сравнению с другими, поэтому нам предстоит многому научиться и многое выяснить перед первой гонкой. Мы прошли через множество тестовых процедур, с которыми можем столкнуться во время гоночного уикенда. Для производителя силовых агрегатов, который давно в этом деле, это может быть проще, но когда ты новичок, нужно протестировать все. Конечно, мы также много тренировались в обычном режиме.

Все используют совершенно разные программы, поэтому мы не фокусируемся на времени круга и турнирной таблице, а вместо этого концентрируемся на понимании машины и шин. Это совершенно другая трасса по сравнению с Барселоной, поэтому полезно иметь возможность сравнить. Оглядываясь на день, всё прошло хорошо, у нас не возникло проблем, что было самым важным, поэтому теперь я могу спокойно ждать пятницу», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

Старт тестов Ф-1 в Бахрейне: «Мерседес» сильно испугался «Ред Булл», а впереди «Макларен»
Старт тестов Ф-1 в Бахрейне: «Мерседес» сильно испугался «Ред Булл», а впереди «Макларен»
