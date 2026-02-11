«Была не такой отзывчивой, как в Барселоне». Расселл — о машине в первый день тестов

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги первого тестового дня в Бахрейне.

«Первый день в Бахрейне выдался непростым. В Барселоне мы провели три дня на трассе, но на Ближнем Востоке пока не показали себя с лучшей стороны. Сегодня утром экспериментировали с общим балансом машины, но она показалась нам не такой отзывчивой, как в Испании. Частично это связано с более высокой температурой трассы, но предстоит поработать, чтобы привести W17 в более комфортное состояние.

К сожалению, сегодня днем ​​мы потеряли много кругов из-за проблемы с подвеской, из-за которой Кими несколько часов провел в боксах. Наши конкуренты, особенно «Ред Булл» и «Макларен», снова впечатлили, как и в Барселоне. Очевидно, что нам нужно наверстать упущенное, усердно работаем над этим», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.