Шовлин рассказал о проблемах «Мерседеса» в первый день тестов в Бахрейне

Главный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал итоги первого тестового дня в Бахрейне.

«Сегодняшний день был сложным, особенно по сравнению с почти идеальным выступлением в Барселоне, но во многом он помог выявить несколько областей, в которых нам нужно улучшиться. У Джорджа утром была прерванная сессия. У нас возникло несколько проблем, из-за которых мы позже желаемого выехали на трассу. Это произошло из-за нескольких изменений, которые мы раньше не делали во время сессий, это заняло немного больше времени, чем ожидалось. Кроме того, баланс машины был не очень хорошим, что вызывало проблемы с блокировкой тормозов, плохим сцеплением и общей нестабильностью.

После обеда за руль сел Кими, во время различных изменений мы обнаружили проблему с подвеской, которая потребовала дальнейшего исследования. Это стоило нам пары часов, как только мы выехали из боксов, у нас оставалось время только на два комплекта самых жёстких шин, чтобы оценить машину и поработать над длинными сериями кругов. Мы всё ещё изучаем поведение W17, очевидно, нам предстоит много работы. К счастью, у нас впереди два дня тестов на этой неделе, идей у ​​нас предостаточно, так что надеюсь, завтра мы сможем сделать хороший шаг вперед», — приводит слова Шовлина пресс-служба команды.