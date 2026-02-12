Скидки
В «Астон Мартин» подтвердили замену силовой установки

В «Астон Мартин» подтвердили замену силовой установки
Главный инженер «Астон Мартин» Майк Крак подтвердил, что команде пришлось заменить силовую установку на машине в первый день тестов в Бахрейне.

«Мы очень хорошо начали утро. Лэнс первым протестировал машину. Он провёл несколько аэродинамических тестов с большими решётками, а затем несколько других тестов.

К сожалению, данные показали, что с силовым агрегатом назревает проблема. Мы попытались устранить её во время обеденного перерыва, но в итоге пришлось его заменить.

Во второй половине дня мы потеряли время. Однако завтра Фернандо будет за рулем, попробуем снова и постараемся как можно больше узнать о новых правилах, о сотрудничестве с нашим новым партнёром по двигателям, о новом топливе, потому что всё новое, включая коробку передач. Впереди у нас много работы, но завтра будем усердно работать и посмотрим, что получится», — сказал Майк Крак в интервью пресс-службе команды.

