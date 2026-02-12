Скидки
Предсезонные тесты Формулы-1, второй день: состав участников 12 февраля, онлайн-трансляция

Предсезонные тесты Формулы-1, второй день: состав участников 12 февраля, онлайн-трансляция
12 февраля в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартует второй день предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.

Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Состав участников второго тестового дня:

КомандаУтроВечер
«Макларен»Ландо НоррисЛандо Норрис
«Мерседес»Андреа Кими АнтонеллиДжордж Расселл
«Ред Булл»Исак ХаджарИсак Хаджар
«Феррари»Шарль ЛеклерШарль Леклер
«Уильямс»Алекс АлбонКарлос Сайнс
«Рейсинг Буллз»Лиам ЛоусонАрвид Линдблад
«Астон Мартин»Фернандо АлонсоФернандо Алонсо
«Хаас»Оливер БерманОливер Берман
«Ауди»Нико ХюлькенбергГабриэл Бортолето
«Альпин»Пьер ГаслиПьер Гасли
«Кадиллак»Серхио ПересВалттери Боттас
Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 12 февраля
12 февраля 2026, четверг. 10:00 МСК
Не началось
