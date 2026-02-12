Предсезонные тесты Формулы-1, второй день: состав участников 12 февраля, онлайн-трансляция
12 февраля в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартует второй день предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.
Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.
Состав участников второго тестового дня:
|Команда
|Утро
|Вечер
|«Макларен»
|Ландо Норрис
|Ландо Норрис
|«Мерседес»
|Андреа Кими Антонелли
|Джордж Расселл
|«Ред Булл»
|Исак Хаджар
|Исак Хаджар
|«Феррари»
|Шарль Леклер
|Шарль Леклер
|«Уильямс»
|Алекс Албон
|Карлос Сайнс
|«Рейсинг Буллз»
|Лиам Лоусон
|Арвид Линдблад
|«Астон Мартин»
|Фернандо Алонсо
|Фернандо Алонсо
|«Хаас»
|Оливер Берман
|Оливер Берман
|«Ауди»
|Нико Хюлькенберг
|Габриэл Бортолето
|«Альпин»
|Пьер Гасли
|Пьер Гасли
|«Кадиллак»
|Серхио Перес
|Валттери Боттас
Комментарии