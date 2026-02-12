Скидки
Эксперт обратил внимание на важную особенность в пилотаже Ферстаппена в первый день тестов

Эксперт обратил внимание на важную особенность в пилотаже Ферстаппена в первый день тестов
В первый день предсезонных тестов в Бахрейне пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен применял необычную технику переключения передач, которая выделяла его на фоне остальных пилотов. Об этом сообщает журналист издания The Race Скотт Митчелл-Мальм.

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 11 февраля
11 февраля 2026, среда. 10:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:34.669
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.129
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.521

Согласно материалу, нидерландец последовательно использовал первую передачу в 10-м повороте, где большинство гонщиков проходили этот медленный левый вираж на второй. Резкий рост оборотов и заметная нервозность машины при торможении указывали на то, что «Ред Булл» сознательно применяет агрессивный дауншифтинг (переключение на более низкую передачу) для подзарядки батареи.

Это напрямую связано с новыми силовыми установками 2026 года и необходимостью максимально эффективно рекуперировать энергию через заднюю ось для питания более мощного MGU-K. В отличие от традиционного lift-and-coast (движение накатом) в конце прямых, Ферстаппен использовал торможение двигателем в самой вершине замедления.

По ходу сессии к этой технике пытались адаптироваться пилоты «Ауди» Габриэл Бортолето и Нико Хюлькенберг, но испытывали заметный дискомфорт. Машина «Ред Булл» при этом выглядела относительно стабильно и собранно.

Алекс Албон из «Уильямса» к вечеру также экспериментировал с первой передачей в 10-м повороте, однако его дауншифтинг происходил ближе к апексу, что снижает эффективность рекуперации. «Феррари» и команды с моторами «Мерседеса» пока придерживаются традиционной техники.

Как отмечает издание, «Ред Булл» на протяжении двух лет говорил о возможности применения высокооборотных агрессивных тактик, и, возможно, вся философия их двигателя и системы рекуперации строилась вокруг толерантности к такой эксплуатации.

