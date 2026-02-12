Оскар Пиастри обновил свою команду, сократив роль Марка Уэббера — источник

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри провёл реорганизацию своего персонала в преддверии сезона-2026. Как сообщает итальянское издание Motorsport, австралиец привлёк двух новых специалистов, которые будут работать с ним на трассе, при этом роль Марка Уэббера в команде пилота сокращается.

По информации источника, в зимний перерыв Пиастри провёл анализ концовки чемпионата-2025 и выявил зоны для улучшения. Его менеджмент по-прежнему остаётся в руках Марка Уэббера и Энн Нилл, однако бывший пилот «Ред Булл» больше не будет выполнять прежние функции, сосредоточившись на коммерческих вопросах.

Ключевым приобретением стал Педру Матуш — португальский инженер, работавший с Пиастри в «Преме» в 2021 году, когда австралиец в дебютный сезон завоевал титул в Формуле-2. Матуш также сотрудничал с Оскаром в 2017 году, в его дебютный сезон в британской Формуле-4.

Кроме того, в этом сезоне значительно возрастёт присутствие на трассе Эммы Мюррей, австралийского ментального коуча, которая работает с Пиастри с первых лет его карьеры.

В издании отмечают, что некоторые наблюдатели расценивают кадровые решения Пиастри как подтверждение того, что спад результатов прошлой осенью не был связан с командой. Матуш станет независимым голосом и ключевым советником в наиболее напряжённые моменты, взяв на себя часть функций, которые ранее выполнял Уэббер.

При этом в самом «Макларене» изменений не произошло — весь инженерный состав, работающий с Оскаром, сохранил свои позиции.