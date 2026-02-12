Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-Е впервые проведёт ночные гонки в Токио

Формула-Е впервые проведёт ночные гонки в Токио
Комментарии

Чемпионат мира Формула-Е объявил, что июльский этап в Токио впервые состоится в ночное время.

Решение о переносе на вечернее время связано с экстремальной летней жарой в Токио, которая сделала бы проведение гонок днём практически невозможным. Предыдущие два года этап в Японии проходил весной и сопровождался проливными дождями.

«Официально принято решение провести Tokyo E-Prix 2026 как ночную гонку. Третий приезд Формулы-Е в Токио позволит миру узнать о захватывающей ночной жизни столицы. Уверена, что гонка, которая может оказаться жарче летнего зноя, ускорит распространение автомобилей с нулевым уровнем выбросов и добавит блеска токийским ночам», — приводит слова губернатора Токио Юрико Коикэ пресс-служба серии.

«Проведение ночной гонки Формулы-Е в Токио — это огромная веха. Этот город стремится к нашему видению ускорения перемен в пользу электрического будущего. Увидеть самые инновационные электрические гоночные автомобили GEN3 Evo в соревновании под огнями Токийского залива станет незабываемым моментом для наших страстных японских болельщиков и зрителей по всему миру», — добавил сооснователь Формулы-Е Альберто Лонго.

Этап в Токио станет первой ночной гонкой в истории Формулы-Е.

Материалы по теме
«Прошёл через всё возможное за три гонки». Марти — о дебюте в Формуле-Е
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android