Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс — о «Ред Булл»: всё, над чем они работали, вчера оказалось на голову выше остальных

Сайнс — о «Ред Булл»: всё, над чем они работали, вчера оказалось на голову выше остальных
Комментарии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс присоединился к числу тех, кто высоко оценивает работу нового двигателя «Ред Булл» в содружестве с «Фордом».

«Конечно, ещё очень рано, но, если судить по данным GPS со вчерашних заездов, похоже на то, что всё, над чем работали в «Ред Булл» и «Форде», вчера было на голову выше всех остальных.

Причём не просто на шаг впереди, а именно на голову — это было чертовски впечатляюще. Если им удастся приехать на первую гонку с абсолютно новым регламентом, с абсолютно новым двигателем, с новыми людьми — и оказаться быстрейшими и при этом самыми надёжными, — снимите перед ними шляпу. Потому что то, что они показали вчера, по меньшей мере выглядело невероятно мощно», — заявил Сайнс в прямом эфире издания Motorsport.

Сейчас читают:
Второй день тестов Формулы-1 — поедет ли «Хонда» и будет ли блистать «Ред Булл»? LIVE
Live
Второй день тестов Формулы-1 — поедет ли «Хонда» и будет ли блистать «Ред Булл»? LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android