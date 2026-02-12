Сайнс — о «Ред Булл»: всё, над чем они работали, вчера оказалось на голову выше остальных

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс присоединился к числу тех, кто высоко оценивает работу нового двигателя «Ред Булл» в содружестве с «Фордом».

«Конечно, ещё очень рано, но, если судить по данным GPS со вчерашних заездов, похоже на то, что всё, над чем работали в «Ред Булл» и «Форде», вчера было на голову выше всех остальных.

Причём не просто на шаг впереди, а именно на голову — это было чертовски впечатляюще. Если им удастся приехать на первую гонку с абсолютно новым регламентом, с абсолютно новым двигателем, с новыми людьми — и оказаться быстрейшими и при этом самыми надёжными, — снимите перед ними шляпу. Потому что то, что они показали вчера, по меньшей мере выглядело невероятно мощно», — заявил Сайнс в прямом эфире издания Motorsport.