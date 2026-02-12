«Мерседес» приостановил работу на тестах из-за замены двигателя на болиде Антонелли

Команда «Мерседес» вынуждена заменить силовую установку на машине 19-летнего пилота Андреа Кими Антонелли. Об этом сообщает авторитетное издание Sky Sports.

Утром второго дня тестов в Бахрейне на трассе «Сахир» итальянский гонщик успел проехать лишь три круга, после чего болид был отправлен в боксы. Инженеры приступили к замене двигателя, и есть основания полагать, что до обеда Антонелли не вернётся на трассу.

Официальных комментариев от команды пока не поступало.

Спортивный портал «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию каждого из дней испытаний. Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.