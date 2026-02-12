Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мерседес» приостановил работу на тестах из-за замены двигателя на болиде Антонелли

«Мерседес» приостановил работу на тестах из-за замены двигателя на болиде Антонелли
Комментарии

Команда «Мерседес» вынуждена заменить силовую установку на машине 19-летнего пилота Андреа Кими Антонелли. Об этом сообщает авторитетное издание Sky Sports.

Утром второго дня тестов в Бахрейне на трассе «Сахир» итальянский гонщик успел проехать лишь три круга, после чего болид был отправлен в боксы. Инженеры приступили к замене двигателя, и есть основания полагать, что до обеда Антонелли не вернётся на трассу.

Официальных комментариев от команды пока не поступало.

Спортивный портал «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию каждого из дней испытаний. Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Сейчас читают:
Старт тестов Ф-1 в Бахрейне: «Мерседес» сильно испугался «Ред Булл», а впереди «Макларен»
Старт тестов Ф-1 в Бахрейне: «Мерседес» сильно испугался «Ред Булл», а впереди «Макларен»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android