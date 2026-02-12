«Мерседес» столкнётся с ограничениями для своего мотора на сезон-2026 в Ф-1 — AutoRacer

Ситуация вокруг силовой установки «Мерседеса», которая оказалась в центре внимания из-за использования более высокой степени сжатия, приближается к урегулированию. Об этом сообщает AutoRacer.

По информации издания, производители двигателей находятся на пороге подписания обновлённого регламента, который устранит существующую серую зону в правилах. Речь идёт о документе ФИА OC42, который пропишет чёткие методы и процедуры контроля силовых установок.

Ключевую роль в изменении баланса сил сыграла позиция «Ред Булл» при поддержке «Форда». Присоединившись к блоку «Феррари», «Ауди» и «Хонде», австрийский производитель создал «супербольшинство», фактически поставив «Мерседес» в угол.

По оценкам некоторых специалистов, преимущество, которое давала технология «Мерседеса», могло достигать до 20 лошадиных сил. Тото Вольф, в свою очередь, настаивает, что речь идёт о «нескольких л. с.».

Как подчёркивается в материале, «теперь ключевой вопрос заключается не в том, будет ли введено ограничение или адаптация моторов «Мерседеса», а с какого момента оно вступит в силу». Голосование по новой редакции регламента ожидается в ближайшее время.