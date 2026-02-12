Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мерседес» столкнётся с ограничениями для своего мотора на сезон-2026 в Ф-1 — AutoRacer

«Мерседес» столкнётся с ограничениями для своего мотора на сезон-2026 в Ф-1 — AutoRacer
Комментарии

Ситуация вокруг силовой установки «Мерседеса», которая оказалась в центре внимания из-за использования более высокой степени сжатия, приближается к урегулированию. Об этом сообщает AutoRacer.

По информации издания, производители двигателей находятся на пороге подписания обновлённого регламента, который устранит существующую серую зону в правилах. Речь идёт о документе ФИА OC42, который пропишет чёткие методы и процедуры контроля силовых установок.

Ключевую роль в изменении баланса сил сыграла позиция «Ред Булл» при поддержке «Форда». Присоединившись к блоку «Феррари», «Ауди» и «Хонде», австрийский производитель создал «супербольшинство», фактически поставив «Мерседес» в угол.

По оценкам некоторых специалистов, преимущество, которое давала технология «Мерседеса», могло достигать до 20 лошадиных сил. Тото Вольф, в свою очередь, настаивает, что речь идёт о «нескольких л. с.».

Как подчёркивается в материале, «теперь ключевой вопрос заключается не в том, будет ли введено ограничение или адаптация моторов «Мерседеса», а с какого момента оно вступит в силу». Голосование по новой редакции регламента ожидается в ближайшее время.

Материалы по теме
ФИА намерена решить спор вокруг степени сжатия двигателей до старта сезона-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android