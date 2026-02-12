Леклер — о первом дне тестов: ощущения отличаются от Барселоны, но данные совпадают

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги первого дня предсезонных тестов в Бахрейне, где он показал третье время. Монегаск отметил, что, несмотря на иные ощущения за рулём по сравнению с Барселоной, собранные данные коррелируют с симуляциями.

«Для меня это была продуктивная половина тестового дня. Мы завершили программу без особых проблем, что всегда позитивно на этом этапе.

Ощущения довольно сильно отличаются от Барселоны, потому что условия здесь совершенно иные. Но именно это нам и нужно: получить опыт на другом треке и понять, как машина ведёт себя в разных сценариях. Ветер сегодня был сильным, и на машинах с меньшей прижимной силой это чувствуется особенно остро.

Пока данные в основном соответствуют тому, что мы ожидали от симуляций. Это обнадёживает. Теперь наша задача — продолжать выполнять программу и сделать всё, чтобы подойти к первой гонке максимально подготовленными», — приводит слова Леклера итальянское издание Motorsport.