Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер — о первом дне тестов: ощущения отличаются от Барселоны, но данные совпадают

Леклер — о первом дне тестов: ощущения отличаются от Барселоны, но данные совпадают
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги первого дня предсезонных тестов в Бахрейне, где он показал третье время. Монегаск отметил, что, несмотря на иные ощущения за рулём по сравнению с Барселоной, собранные данные коррелируют с симуляциями.

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 11 февраля
11 февраля 2026, среда. 10:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:34.669
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.129
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.521

«Для меня это была продуктивная половина тестового дня. Мы завершили программу без особых проблем, что всегда позитивно на этом этапе.

Ощущения довольно сильно отличаются от Барселоны, потому что условия здесь совершенно иные. Но именно это нам и нужно: получить опыт на другом треке и понять, как машина ведёт себя в разных сценариях. Ветер сегодня был сильным, и на машинах с меньшей прижимной силой это чувствуется особенно остро.

Пока данные в основном соответствуют тому, что мы ожидали от симуляций. Это обнадёживает. Теперь наша задача — продолжать выполнять программу и сделать всё, чтобы подойти к первой гонке максимально подготовленными», — приводит слова Леклера итальянское издание Motorsport.

Сейчас читают:
Старт тестов Ф-1 в Бахрейне: «Мерседес» сильно испугался «Ред Булл», а впереди «Макларен»
Старт тестов Ф-1 в Бахрейне: «Мерседес» сильно испугался «Ред Булл», а впереди «Макларен»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android