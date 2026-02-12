Леклер — лучший утром во второй день тестов, у Антонелли и Хаджара четыре круга на двоих

В Бахрейне завершилась утренняя сессия второго дня предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которой быстрейшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Монегаск проехал свой лучший круг за 1:34.273.

Вторым стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис с отставанием +0,511 секунды. Третье время показал Пьер Гасли на «Альпин» (+2,450).

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день (утренняя сессия):

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:34.273 (62 круга);

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.511 (64);

3. Пьер Гасли («Альпин») +2.450 (61);

4. Оливер Берман («Хаас») +2.752 (55);

5. Алекс Албон («Уильямс») +2.956 (62);

6. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.993 (47);

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3.744 (50);

8. Серхио Перес («Кадиллак») +4.380 (42);

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4.687 (55).

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — без времени (3);

11. Исак Хаджар («Ред Булл») — без времени (1).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 11 по 13 февраля. Вторая сессия второго дня стартует после дневного перерыва в 15:00.