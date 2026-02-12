Скидки
Тесты Формулы-1 в Бахрейне — утренняя сессия, второй день

Леклер — лучший утром во второй день тестов, у Антонелли и Хаджара четыре круга на двоих
Комментарии

В Бахрейне завершилась утренняя сессия второго дня предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которой быстрейшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Монегаск проехал свой лучший круг за 1:34.273.

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 12 февраля
12 февраля 2026, четверг. 10:00 МСК
Идёт

Вторым стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис с отставанием +0,511 секунды. Третье время показал Пьер Гасли на «Альпин» (+2,450).

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день (утренняя сессия):

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:34.273 (62 круга);
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.511 (64);
3. Пьер Гасли («Альпин») +2.450 (61);
4. Оливер Берман («Хаас») +2.752 (55);
5. Алекс Албон («Уильямс») +2.956 (62);
6. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.993 (47);
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3.744 (50);
8. Серхио Перес («Кадиллак») +4.380 (42);
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4.687 (55).
10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — без времени (3);
11. Исак Хаджар («Ред Булл») — без времени (1).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 11 по 13 февраля. Вторая сессия второго дня стартует после дневного перерыва в 15:00.

