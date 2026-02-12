Ландо Норрис написал, что поставил на победу Макса Ферстаппена на Гран-при Австралии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился прогнозом на стартовый этап сезона в Мельбурне. Об этом информирует нидерландское издание GPblog.
После первого дня тестов в Бахрейне, который пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил со вторым временем, уступив Норрису (1:34.669) +0.129 секунды, нидерландец отправился играть в Call of Duty с командой Team Redline.
«Я поставил на победу Макса в Австралии», — написал комментарий Норрис.
Фото: Кадр из стрима
Позже он добавил: «Макс стал лучше с тех пор, как мы в последний раз играли в эту игру?»
Сегодня, 12 февраля, Норрис проведёт полный день за рулём «Макларена». Ферстаппен, в свою очередь, передал болид RB22 своему напарнику Исаку Хаджару, однако «Ред Булл» смогли вывезти машину только в последние минуты утренней сессии перед уходом на обеденный перерыв.