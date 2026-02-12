Ваулз — о «Ред Булл»: мы видим стабильное преимущество в 0,6 секунды на финишной прямой

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз заявил, что данные команды подтверждают серьёзное преимущество «Ред Булл» на прямых участках трассы «Сахир».

«Мы видим стабильное преимущество в шесть десятых [на финишной прямой]. На входе в первый поворот мы не можем даже приблизиться к этому. Их скорость в этом повороте чертовски впечатляет.

«Ред Булл» с нуля, с совершенно новой программой, сумел разработать двигатель, обеспечить его надёжность и при этом дать ему производительность. Они достигли всего этого», — заявил Ваулз в интервью для Sky Sports.

Напомним, по итогам первого дня тестов в Бахрейне руководитель «Мерседеса» Тото Вольф оценил преимущество «Ред Булл» в секунду на круге за счёт более эффективного энерговыделения.