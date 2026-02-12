Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ваулз — о «Ред Булл»: мы видим стабильное преимущество в 0,6 секунды на финишной прямой

Ваулз — о «Ред Булл»: мы видим стабильное преимущество в 0,6 секунды на финишной прямой
Комментарии

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз заявил, что данные команды подтверждают серьёзное преимущество «Ред Булл» на прямых участках трассы «Сахир».

«Мы видим стабильное преимущество в шесть десятых [на финишной прямой]. На входе в первый поворот мы не можем даже приблизиться к этому. Их скорость в этом повороте чертовски впечатляет.

«Ред Булл» с нуля, с совершенно новой программой, сумел разработать двигатель, обеспечить его надёжность и при этом дать ему производительность. Они достигли всего этого», — заявил Ваулз в интервью для Sky Sports.

Напомним, по итогам первого дня тестов в Бахрейне руководитель «Мерседеса» Тото Вольф оценил преимущество «Ред Булл» в секунду на круге за счёт более эффективного энерговыделения.

Материалы по теме
Вольф — о «Ред Булл»: они способны выдавать на прямых намного больше энергии, чем кто-либо
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android