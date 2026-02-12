Скидки
«Полный хаос». Бортолето — о сложностях при старте на болидах сезона-2026

«Полный хаос». Бортолето — о сложностях при старте на болидах сезона-2026
Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето рассказал о сложностях при старте на болидах для сезона 2026 года в Формуле-1.

«Старт — это настоящий хаос! Тебе нужно ждать 10 секунд, чтобы подготовить турбину. Обороты растут, переключаешь передачи, настаёт момент отпускания сцепления… Полный хаос. В прошлом году было намного проще. Посмотрим, как мы справимся с этим в Мельбурне», — приводит слова Бортолето журналист турецкого издания Motorsport Кемаль Сенгул в социальной сети Х.

21-летний бразилец начинает свой второй сезон в Формуле-1. По результатам первого дня официальных предсезонных тестов в Бахрейне он показал 15-е время, проехав 49 кругов.

