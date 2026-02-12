Бортолето — о машинах 2026 года: меньше сцепления, больше скольжения

Пилот «Ауди» 21-летний бразилец Габриэл Бортолето сравнил поведение новых болидов с техникой младших формул.

«Если резюмировать одним словом: меньше сцепления. Машины прошлого года буквально приклеивались к асфальту, и если на высокой скорости вы допускали ошибку, в момент срыва задней оси вы либо уходили в разворот, либо разбивали машину. В этом году машины больше похожи на технику из младших серий: они больше скользят, с ними можно играть. Контролировать их даже немного веселее», — приводит слова Бортолето журналист турецкого издания Motorsport Кемаль Сенгул в социальной сети Х.

