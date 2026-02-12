Скидки
Карлос Алькарас встретился с Карлосом Сайнсом во время предсезонных тестов Ф-1 в Бахрейне

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас посетил предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Испанец встретился с соотечественником, пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом.

Пресс-служба британской команды в своём аккаунте в социальной сети Х опубликовала совместное фото теннисиста и гонщика, сопроводив его подписью: «Карлос². Когда Формула-1 встречается с теннисом. Эйс, здорово, что ты с нами в Бахрейне».

Фото: Atlassian Williams F1 Team

Спортивный портал «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию каждого из дней испытаний. Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

