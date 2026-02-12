Скидки
Стролл — об AMR26: у нас проблемы с мотором и не только. Мы не готовы бороться за победы

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл выразил обеспокоенность состоянием команды после двух дней предсезонных тестов в Бахрейне.

«У нас проблемы с мотором, и не только с ним. Мы не готовы бороться за победы. Прямо сейчас нам не хватает четырёх секунд. Лучшее, что есть в AMR26 — это её ливрея», — приводит слова канадца испанский автоспортивный журналист Хесус Бальсейро.

Напомним, в первый день тестов «Астон Мартин» был вынужден заменить силовую установку «Хонды» на болиде Стролла из-за технических проблем. Команда также расширила вентиляционные отверстия на AMR26 для улучшения охлаждения двигателя.

Во второй день за руль сел испанский пилот Фернандо Алонсо, однако темп испанца на прямых остаётся заметно ниже конкурентов — его максимальная скорость на финишной прямой трассы «Сахир» не превышала 315 км/ч.

