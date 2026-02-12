Скидки
Карлос Алькарас посетил боксы «Астон Мартин» и встретился с Фернандо Алонсо

Карлос Алькарас посетил боксы «Астон Мартин» и встретился с Фернандо Алонсо
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продолжил знакомство с паддоком Формулы-1 в Бахрейне. Во второй день тестов испанский теннисист стал гостем команды «Астон Мартин».

Пресс-служба британского коллектива опубликовала совместные фото Алькараса с пилотом команды Фернандо Алонсо, сопроводив их подписью: «Несёт ауру».

Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

Ранее стало известно, что Алькарас также посещал боксы «Уильямса», где встретился с другим своим соотечественником, Карлосом Сайнсом.

Как отмечает гоночный обозреватель Том Кэри в текстовой онлайн-трансляции тестов от The Daily Telegraph, визит теннисиста пришёлся на непростой для «Астон Мартин» момент: «Кому-то из них не помешал бы его топ-спин, чтобы отбиваться от неудобных вопросов».

